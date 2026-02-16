🔴EN VIVO | Movilidad y lluvias HOY 16 de febrero en Bogotá: Cierres y desvíos por manifestaciones

Es lunes 16 de febrero; el comienzo de la semana se vio trastocado, en materia de movilidad, por cierres viales producto de dos manifestaciones que han estado activas a lo largo del día, en el norte y el occidente de Bogotá.

Por una parte, en el sector del Centro Administrativo Nacional, cerca de la avenida Calle 26, un grupo de manifestantes mantiene aún en horas de la tarde retenidos a cerca de 1.500 funcionarios de varias entidades del Gobierno, como el Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras, así como de la Rama Judicial, según reportan servidores judiciales del Tribunal Superior de Cundinamarca y Juzgados Administrativos.

Al mismo tiempo, en la calle 163A con carrera 13B, en el norte de la ciudad, integrantes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) organizan un plantón para exigir el cumplimiento de compromisos laborales a la administración.

A estas situaciones se suman las lluvias concentradas en varios sectores de la capital, que podrían aumentar los trancones y la dificultad en el desplazamiento en la hora pico nocturna.

Movilidad en Bogotá, 16 de febrero de 2026

3:51 PM: Luego de seis horas de plantón, los manifestantes permiten la salida de las mujeres de las instalaciones del CAN, mientras otros trabajadores siguen retenidos:

3:43 PM: El director de la ANT, Felipe Harman, se pronunció sobre los bloqueos, pidió a las comunidades respeto con los funcionarios y abrir los canales de diálogo:

3:06 PM: Se siguen presentando bloqueos intermitentes en el norte de la ciudad por manifestación:

2:50 PM: Continúa el bloqueo en las entradas y salidas del Mineducación y la ANT, donde más de 1.500 funcionarios de varias entidades permanecen retenidos: