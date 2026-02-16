Denuncian que magistrados, jueces y funcionarios están retenidos en medio de protesta social

Justicia

El presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia), Hermes Lara, expresó su preocupación por lo que calificó como una “retención ilegal” de los servidores judiciales de algunos despachos del Tribunal Superior de Cundinamarca y de los Juzgados Administrativos de Bogotá, esto en medio de la protesta social que se adelanta en la carrera 57 No. 43-91.

“Ante esta situación, que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de magistrados, jueces, empleados judiciales, abogados, entre otras personas que se encuentran en el Complejo Judicial, solicitamos la actuación urgente e inmediata de la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Policía Nacional y demás autoridades responsables de controlar este hecho lamentable, que también afecta el servicio público esencial de administración de justicia, así como a la ciudadanía”, señaló el magistrado Lara en un comunicado.

Igualmente, señaló que esta situación afecta el normal desarrollo de la administración pública.

“La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia hace un llamado urgente a quienes están impidiendo la libre locomoción de los funcionarios públicos, en especial de la sede del CAN de la Rama Judicial, para que dejen de realizar esas actuaciones por vía de hecho”.

Los abogados, jueces, magistrados y funcionarios judiciales han manifestado su descontento por la situación que se presenta en medio de la jornada de protesta.

Según se conoció en medio de una negociación que lideró Lauro Jiménez, integrante de Asonal Judicial, se logró evacuar el edificio.