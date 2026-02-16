En Florián, Santander no permiten mantenimiento de gasoducto. ¿Por qué?

Bucaramanga

Los habitantes de Florián, un pequeño municipio de Santander, no permiten las labores de mantenimiento de un gasoducto nacional que pasa por allí, pues aseguran que primero Ecopetrol y luego TGI no han pagado deudas contraídas por prestación de servicios desde hace varios años.

José David Castillo, vocero de los manifestantes y exalcalde de la población recordó que cuando se construyó el gasoducto Centro Oriente, hace más de 20 años, los florianenses constituyeron varias microempresas.

Pasaron los años y nadie pagó una suma que hoy está calculada en $6.500 millones.

A lo largo de todos estos años, han ocurrido diferentes manifestaciones ante Ecopetrol, como quiera que fue la compañía que contrató la construcción del gasoducto.

En una de las protestas en el edificio de la compañía en Bogotá se advertía que no desembolsaba una parte del dinero que aún le debe a la empresa mexicana Condux S.A. “Quien a su vez tiene una deuda pendiente con más de 250 obreros, campesinos, prestadores de servicios y propietarios de tierras y vehículos de Florián, Santander y Tunungua, Boyacá”.

Los manifestantes se reunirán este martes con un alto directivo de TGI, empresa del Grupo de Energía de Bogotá, para buscar un acuerdo con relación a las deudas.

El gasoducto Centro Oriente tiene una longitud de 941.41 kilómetros que atraviesa los departamentos de Santander, Boyacá, Huila, Caldas, Cundinamarca, Tolima y Guajira. Hay 3 estaciones compresoras.