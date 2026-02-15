Santander presente en el Carnaval de Barranquilla: las hormigas culonas desfilaron por la vía 40

Bucaramanga

Una puesta en escena inspirada en las tradicionales hormigas culonas, que se dio a conocer en la pasada feria de Bucaramanga; llevó el talento santandereano hasta el desfile del Carnaval de Barranquilla 2026, donde el grupo de baile del Salón de los Artistas hizo parte de la comparsa “La Toma Marina”, de la Armada Nacional de Colombia.

La presentación se desarrolló integrando danza, tradición y representación cultural regional a través de bailarines vestidos de hormigas culonas, icono gastronómico de Santander, en uno de los eventos folclóricos más importantes del país, el desfile de la Batalla de Flores de la Vía 40.

La agrupación llevó al público una interpretación escénica que exaltó símbolos de Santander a través del baile y la puesta coreográfica.

Esta comparsa tuvo sello 100% santandereano, pues contó con el acompañamiento de la reconocida empresa de transporte Copetran, que respaldó la presentación en la fiesta cultural nacional.

El tradicional desfile en el marco del Carnaval de Barranquilla reúne comparsas de distintas zonas del país. Un espacio de integración cultural donde no solo se muestra el talento del caribe colombiano, sino también, las expresiones artísticas regionales encontraron una vitrina para brillar.