El choque político en el Partido Alianza Verde por el apoyo a la consulta de Roy Barreras

Hay tensión el Partido Alianza Verde por el apoyo que algunos miembros oficializaron la consulta presidencial del Frente por la Vida, liderada por el precandidato Roy Barreras, en la que esperan lograr un mínimo de 3 millones de votos.

Pero es que según se conoció, no todos los integrantes de este Partido respaldan a Roy Barreras. Tanto fue así, que a través de una carta firmada por los Copresidentes Antonio Navarro y Rodrigo Romero, manifestaron que el partido de Alianza Verde no han aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas en curso, por lo tanto nadie puede hacer uso de los logos para confirmar adhesiones.

Por lo cual, señalaron que nadie está autorizado para usar el logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales o cualquier material de campaña presidencial o de consulta.

Sin embargo, los cabildantes que aseguran apoyar a Roy, están usando el logo de Alianza Verde, junto un slogan que dice: “Verdes con Roy”.

¿Qué dijeron los cabildantes?

Los cabildantes del Partido respondieron a los cuestionamientos, y aseguraron que como integrantes pueden usar el logo, elementos distintivos y la imagen corporativa de Alianza Verde, para ratificar su apoyo a la consulta de Roy Barreras.