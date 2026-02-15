Hable con elPrograma

15 feb 2026

Senadora Berenice Bedoya será denunciada por presunto cobro de coimas a sus asesores

La Red de Veedurías de Colombia anunció que denunciarán a la senadora Berenice Bedoya por presuntamente exigir pagos a sus asesores.

Senadora Berenice Bedoya Crédito: X

En jaque pusieron a la senadora Berenice Bedoya por una denuncia que realizó el periodista Sergio Mesa, por presunto cobro de coimas.

Sergio Mesa aseguró que entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, le tocó pagarle parte de sus honorarios a la senadora Bedoya, mientras había parte de su UTL en el Senado de la República.

“Debía entregar parte de mis honorarios para un yerno —primero— y la hija —después— de mi asesorada”, señaló el periodista a través de su red social X.

Mesa aseguró que esta sería la razón por la cual ya no desempeña labores como asesor en el Senado.

Red de Veedurías denunciará a la senadora

Tras conocer la situación, la Red de Veedurías Colombia anunció que denunciará penalmente ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Bedoya, por presuntamente exigir coimas o “mordidas” de sus asesores.

Además, aseguran que la denuncia también será elevada ante la Fiscalía General de la Nación, “como representantes de las víctimas en el macrocaso de la corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista

Compartir