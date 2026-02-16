Cortes de agua en Bogotá del 17 al 20 de febrero, TODAS las localidades: lista de barrios y horarios

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 17 al 20 de febrero.

Martes 17 de noviembre de 2025

Localidad de Puente Aranda

Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel: De la avenida calle 6 a la calle 12A Sur, entre la carrera 25 a la carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante.

Tejar, Alcalá, Alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur: De la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur a la avenida calle 45A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

De la carrera 51 a la avenida carrera 68, entre la avenida calle 26 Sur a la avenida calle 45A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo. Soacha: Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazucá, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago. De la calle 25 a la calle 42C, entre la transversal 34A este a la carrera 53 este. Desde las 8:00 a. m. hasta por 12 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Tunjuelito

Samoré: De la carrera 31 a la carrera 32, entre la calle 49B Sur a la calle 50A Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.

Localidad de San Cristóbal

La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza: De la calle 48 Sur a la diagonal 61A Sur, entre la carrera 16A Este a la carrera 14 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación: De la carrera 75A a la carrera 80, entre la calle 57 a la calle 65H. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Usaquén

Escuela de Ingeniería Julio Garavito: Desde las 7:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de la red del acueducto.

Localidad de Suba

Lagos de Torca Occidental, Mirandela: De la carrera 45 a la carrera 67, entre la calle 197 a la calle 207. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación válvula.

Cantagallo, Britalia, Granada Norte: De la carrera 45 a la carrera 58, entre la calle 153 a la calle 170. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de la red del acueducto.

Miércoles 18 de febrero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta, Sevilla, La Hortua: De la avenida calle 1 a la calle 5 Sur, entre la carrera 10 a la carrera 14. Desde las 5:00 p. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Municipio de Soacha (Cundinamarca)

Maiporé: De la calle 30 Sur a la calle 34 Sur, entre la carrera 1 a la carrera 4 o Autopista Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal: De la calle 8 a la calle 38 Sur, entre la avenida Ciudad de Cali a la carrera 120. Desde las 2:00 p. m. hasta por cuatro horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Chapinero

María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II, Siberia Rural, Siberia Urbano: Afectación 1: De la calle 44 a la calle 60 Bis, entre la transversal 7 Este a la carrera 1. Afectación 2: De la calle 45B a la calle 49A, entre la carrera 5 Este a la carrera 3A Este. Desde las 8:00 a.m. hasta por 10 horas. Debido a mantenimiento preventivo tanque.

El Paraíso

Afectación 1: De la diagonal 38 a la calle 44A, entre la carrera 4 Este a la avenida Circunvalar.

Afectación 2: De la diagonal 38 a la calle 42, entre la transversal 7 Este a la carrera 4 Este

Desde las 8:00 a.m. hasta por 10 horas. Debido a mantenimiento preventivo tanque.

Localidad de Barrios Unidos

La Castellana: De la carrera 45 a la transversal 60C, entre la calle 90 a la calle 100. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación válvula.

Localidad de Usaquén

Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó: De la carrera 11 a la carrera 45, entre la calle 104 a la calle 116. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a instalación válvula.

Jueves 19 de febrero de 2025

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad: De la avenida calle 6 (Avenida Américas) a la calle 8 Sur, entre la carrera 68 a la carrera 72. Desde las 8:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintalá, Valladolid, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca: De la calle 7 a la calle 13, entre la avenida Boyacá al río Bogotá. Desde las 10:00 a. m. hasta por cuatro horas. Debido a verificación macromedidor.

Localidad de Tunjuelito

Venecia, Fátima. De la avenida calle 45A Sur a la diagonal 53 Sur, entre la transversal 30 a la carrera 51. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de San Cristóbal

Altamira, La Nueva Gloria, Santa Rita. De la calle 39 Sur a la calle 54 Sur, entre la carrera 4 Este a la carrera 13B Este.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de las redes del acueducto.

Sectores abastecidos por Tanque Quindío y Tanque Juan Rey.

Afectación 1: De la calle 32H Sur a la calle 71 Sur, entre la carrera 5 Este a la carrera 18 Este.

Afectación 2: De la calle 46C Sur a la calle 89A Sur, entre la carrera 10 Este a la carrera 15 Este.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Barrios Unidos

La Patria, Escuela Militar, Entrerríos, Jorge Eliécer Gaitán, 12 de Octubre, La Libertad, Simón Bolívar, Metrópolis, San Fernando, San Miguel, Popular Modelo, José Joaquín Vargas, El Rosario, Parque Distrital Salitre, Campín Occidental, Nicolás de Federmán, Pablo VI, Pablo VI Norte: De la calle 53 a la calle 90, entre la avenida carrera 30 a la avenida carrera 68. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento correctivo.

Localidad de Suba

San José de Bavaria. De la carrera 58 a la carrera 80, entre la calle 170 a la calle 183. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

Viernes 20 de noviembre de 2025

Localidad de Usme

Aguas Claras, Aguas Claras Sur: De la diagonal 13B Sur a la calle 31A Sur, entre la transversal 21A Sur a la carrera 25 Este. Desde las 10:00 a. m. hasta por siete horas. Debido a mantenimiento preventivo tanque Aguas Claras.

¿Qué hacer durante el corte de agua?

La Empresa de Acueducto de Bogotá recomienda tener en cuenta las siguientes acciones durante los cortes de agua:

Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Haga uso del agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

La EAAB presta el servicio de carrotanques a través de la Acualínea 116; sin embargo, este se encuentra priorizado para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

