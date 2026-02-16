Claro activa plan de emergencia en Córdoba: Minutos, datos y donaciones para los damnificados

Montería

Ante la emergencia climática que atraviesa el departamento de Córdoba y su capital, Montería, Claro Colombia anunció el despliegue de un plan de solidaridad integral para apoyar a las familias damnificadas por las fuertes inundaciones.

Con el objetivo de facilitar la comunicación con servicios de emergencia y seres queridos, la compañía habilitó beneficios de navegación sin costo para sus usuarios en la zona:

Clientes Postpago: Recibirán automáticamente 10 GB de navegación.

Recibirán automáticamente de navegación. Usuarios Prepago: Contarán con un paquete de 3.5 GB con vigencia de 10 días.

Este beneficio se cargará de forma automática, permitiendo que las personas impactadas permanezcan conectadas sin preocuparse por el costo de sus datos durante la crisis.

Solidaridad más allá de la tecnología

La respuesta de la compañía no se limita a la conectividad. Los colaboradores de Claro Colombia han iniciado una jornada de acopio de alimentos no perecederos y productos de aseo, los cuales serán entregados a las comunidades más vulnerables del departamento.

Monitoreo técnico permanente

Debido a las dificultades con el suministro de energía y el riesgo físico por las inundaciones, el equipo de ingeniería de Claro mantiene un monitoreo 24/7 de la infraestructura de red.

El objetivo es garantizar la disponibilidad del servicio en puntos críticos, mitigar impactos derivados de los cortes eléctricos, y coordinar con autoridades locales para una respuesta rápida ante posibles fallas.

“Claro Colombia ratifica su compromiso con la región de la Costa y trabaja articuladamente con las autoridades para mantener conectadas a las comunidades impactadas”, afirmó la compañía en su comunicado oficial.