Berenice Bedoya responde a su exasesor: “No me voy a dejar presionar por mensajeros de la mentira”

Luego de la grave denuncia hecha por su exasesor Sergio Alejandro Mesa, la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI), habló con Caracol Radio.

La senadora aseguró que conoce a Mesa desde hace más de 15 años, cuando ambos arrancaron a hacer política en Yarumal, Antioquia.

Explicó que decidió vincularlo a su UTL porque quiso “darle la oportunidad. Desde allí pudo formarse como abogado, incluso empezar a hacer una especialización, y durante mucho tiempo expresó su gratitud por esa oportunidad de forma pública y también privada”.

No obstante, es de recordar que Mesa aseguró que la congresista, entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, le habría exigido entregar hasta $4 millones mensuales para su yerno y, posteriormente, a la hija de la senadora, a quien entregaba $2 millones.

Escuche la denuncia completa: “Me exigían hasta $4 millones de mi salario”: la denuncia de asesor contra senadora Berenice Bedoya

Frente a esos señalamientos, Bedoya aseguró que nunca lo retiró de la UTL por haberse negado a entregar esos dineros: “He podido evidenciar las diversas dificultades que se presentaron en el relacionamiento que él tuvo con mi equipo, y no solamente con mi equipo, sino con las unidades legislativas de otros senadores”.

De hecho, narró que “desde octubre del 2025 me enteré que estaba pidiendo favores en nombre mío, sin haber sido autorizado por mí. Entonces, esa fue la razón por la cual decidí que no siguiera con el contrato”.

Además, dijo: “él no puede estar presionando tampoco, porque tenía un contrato de prestación de servicios, y se le terminó el 31 de diciembre. Yo simplemente no se lo renové más”.

Y agregó: “Pareciera más que un genuino ataque de sinceridad que le dio al hombrecito, que fue una estrategia orquestada en mi contra, aprovechando este tema electoral (...) No me voy a dejar presionar por mensajeros de la mentira, y no voy a caer tampoco en el oportunismo de algunos”.