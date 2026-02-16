Alcaldía de Bogotá pide al Gobierno nacional restablecer el orden público en el CAN

Integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca tienen bloqueados los ingresos y salidas del Ministerio de Educación y la Agencia Nacional de Tierras en señal de protesta contra los incumplimientos del Gobierno nacional. Los funcionarios de estas entidades permanecen al interior de los edificios desde hace varias horas.

El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, aseguró que es “absolutamente inaceptable la retención ilegal de personas en el CAN por parte de la llamada Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca”.

Asimismo, afirmó que la Alcaldía de Bogotá no puede solicitar el uso de la fuerza pública para el restablecimiento del orden público, debido a que se trata de un tema que involucra directamente al Gobierno nacional.

“Desde Alcaldía de Bogotá tenemos acompañamiento de gestores, pero insistimos en el llamado al Gobierno Nacional para que pida públicamente a la Policía la restitución inmediata de los accesos a esos edificios garantizar el derecho a la libre movilidad de sus ocupantes”, agregó Silva.