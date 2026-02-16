Distrito pide intervención del Mininterior para restablecer funcionamiento en el CAN

Una protesta realizada por integrantes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, que llegaron a Bogotá, ha generado un bloqueo en el Centro Administrativo Nacional (CAN), afectando el funcionamiento de entidades públicas y la movilidad en el sector.

Según el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, el bloqueo ha interferido en las actividades del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que ha dificultado el ingreso de funcionarios y usuarios que requieren servicios judiciales.

De acuerdo con el funcionario, dicha protesta se realiza como mecanismo de presión para lograr una mesa de trabajo con entidades del Gobierno Nacional.

A raíz de esta situación, el Distrito pidió al Ministerio del Interior atender con urgencia la situación para restablecer el funcionamiento de las sedes judiciales y normalizar la movilidad en el sector.Quintero aseguró que se ha instalado un Puesto de Mando Unificado Distrital y se dispuso de un equipo en terreno para acompañar y gestionar el desarrollo de la movilización.Las autoridades continúan monitoreando la situación mientras avanzan los esfuerzos de mediación entre los manifestantes y el Gobierno Nacional.