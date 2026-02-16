5 ingenierías que pagan muy bien en Colombia y pocos estudian: Instituciones que las ofrecen

Elegir una carrera profesional es uno de los pasos más importantes en la vida de un colombiano que tiene el objetivo de asegurar un futuro exitoso; por esta razón, miles de jóvenes basan su decisión en la pasión que tienen por una profesión y en la opinión recibida en los centros educativos y por los padres, pues en muchos casos, las familias siguen la senda de una carrera profesional.

Aunque miles de jóvenes optan por carreras tradicionales como medicina, derecho, administración de empresas, entre otras, otro grupo más pequeño se decanta por elegir programas menos populares, pero con un gran auge en el mundo laboral, lo que trae consigo grandes ingresos.

Curiosamente, el panorama en estas carreras refleja salarios competitivos y grandes oportunidades para crecer, pero una baja demanda de matrículas en las instituciones educativas, es por ello que la brecha entre oferta y demanda representa, además de un reto para el desarrollo e impacto económico, una oportunidad para aquellos que buscan un valor agregado en su carrera profesional.

En Caracol Radio le contamos cuáles son las cinco ingenierías que devengan salarios altos y que pocos estudiantes eligen como profesión.

Ventajas de elegir una ingeniería como profesión

Entre las grandes ventajas que trae consigo estudiar una ingeniería destaca la amplia cantidad de oportunidades laborales que se demandan a lo largo del mundo, los ingenieros destacan por ser indispensables y transversales en centenas de negocios.

Como se ha mencionado anteriormente, los salarios que devengan los ingenieros suelen estar por encima del promedio en el país, además, este es uno de los rubros con mayor capacidad para el aprendizaje, la evolución y el desarrollo personal.

A diferencia de muchas profesiones, las ingenierías siguen conservando su vigencia y no se ven afectadas a corto plazo por las nuevas herramientas tecnológicas que han surgido en los últimos años.

Finalmente, estas profesiones permiten buscar trabajo no solo en Colombia, sino también fuera del país, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida y aprender en las mejores empresas del mundo.

5 ingenierías que pagan muy bien en Colombia y pocos estudian

Ingeniería de petróleos: Esta es una de las profesiones que menos eligen los estudiantes, pensando que la industria está en declive; no obstante, el 'oro negro', como es conocido popularmente, requiere de los ingenieros para la extracción y producción de petróleo y gas. Además, esta carrera tiene alta demanda en países de Medio Oriente. Sus salarios pueden llegar a superar los 200 millones de pesos al año.

Ingeniería nuclear: Los profesionales en esta ingeniería se encargan de analizar, diseñar y ejecutar investigaciones con el objetivo de desarrollar nuevas tecnologías y procesos de ingeniería en reactores nucleares. Esta carrera puede tener salario superior a los seis millones de pesos mensuales en promedio.

Ingeniería naval: Esta profesión se desempeña en empresas de diseño, producción, servicios navales, astilleros, sociedades clasificadoras, terminales portuarias, agencias navales, capitanías de puerto y autoridad marítima; sus ingresos pueden ser de hasta siete millones de pesos al mes.

Ingeniería electrónica: Sus funciones constan de hacer mantenimiento de equipos electrónicos, además de identificar y solucionar fallas en estos equipos, sus ingresos pueden ser de hasta seis millones de pesos al mes.

Ingeniería química: Esta profesión ofrece sus servicios dentro de plantas industriales y centros de desarrollo e investigación, los salarios pueden rondar los cuatro millones de pesos al mes.

¿Dónde estudiar estas carreras?

Estos son algunos de los centros educativos en los que puede estudiar las profesiones mencionadas:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de América

Universidad Industrial de Santander

Universidad de los Llanos

Universidad de la Sabana

Universidad del Externado de Colombia

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Universidad de los Andes

Pontificia Universidad Javeriana

Universidad EAFIT

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad del Valle

Universidad del Cauca

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Universidad Ean (Único MBA de Ingeniería en Colombia y Latinoamérica, pionera en sectores de tecnología, energía y manufactura.)

