Presidencia responde a contratos relacionados con Alcocer: “La suma no corresponde a la realidad”

La Presidencia de la República emitió en la noche del sábado un comunicado pronunciándose frente al proceso que, según una nota publicada por Semana, se encontraría en la Fiscalía General de la Nación indagando contratos por cerca de 23.000 millones de pesos.

El comunicado señala que los contratos entre la presidencia y RTVC obedecen a las necesidades identificadas para la divulgación de las comunicaciones de Presidencia. Además indica que los contratos se han suscrito desde 2022 hasta inicio de 2026, sumando un total de 22.500 millones de pesos (cerca de 5 mil millones por año).

En cuanto al contrato de Mauricio Vélez y Fady Flórez de 23.000 millones de pesos, detalló las asignaciones mensuales de cada uno: 25 millones de pesos para Mauricio Vélez, y 10 millones de pesos para Fady Flórez. La presidencia dice que la suma señalada en la investigación “no corresponde a la realidad”.

También se especifican las funciones de cada contrato. En el caso de Vélez, tendría a cargo la “Dirección audiovisual de programas y coordinación de equipo fotográfico de la presidencia”.

Por su parte, en las funciones de Fady Flórez figura “Asesor de imagen y coordinación de equipo de protocolo estético para la presidencia”.

La comunicación enfatiza que ambos han entregado “de forma oportuna” informes mensuales para el pago de los honorarios correspondientes a sus funciones.

Según Presidencia, las dos personas mencionadas prestan sus servicios a la Cooperativa SAVI para actividades relacionadas con la transmisión de productos audiovisuales para el DAPRE.

Dicha producción funciona bajo los lineamientos de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la coordinación del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales, encargados del cubrimiento de los eventos realizados por el presidente, la Presidencia y el DAPRE.

El contrato entre RTVC y la Cooperativa SAVI, según el comunicado, “data del año 2004 (Gobierno del expresidente Uribe) y se ha mantenido desde entonces en forma de respeto a los trabajadores de la antigua INRAVISION que hasta la fecha ha realizado un trabajo importante, impecable, eficiente, inmediato y oportuno”.

Advierten que Presidencia no ha recibido notificación de alguna investigación en curso por parte de la Fiscalía referente al tema.

La presidencia hizo un llamado a “la ética, la responsabilidad y la rigurosidad periodística”. Aseguró que impondrá acciones legales para que haya rectificación.

Por su parte, Andrés Camilo Hernández, Coordinador del Grupo de Comunicaciones Estratégicas y Digitales de la Presidencia de la República, anunció que solicitó formalmente a Semana rectificar la información publicada sobre presuntos contratos de 23.000 millones de pesos relacionados con Verónica Alcocer.

¿Qué dice el informe?

La revista Semana publicó un proceso que se encuentra en la Fiscalía General de la Nación, que indaga contratos por cerca de 23.000 millones de pesos, que fueron autorizados desde RTVC para servicios que incluyeron un maquillador y un fotógrafo, que estuvieron al servicio de la Primera Dama y sus viajes internacionales.

RTVC contrató a una cooperativa para servicios de producción y audiovisuales para la Presidencia.

Los contratos comenzaron a firmarse después de la posesión del presidente Gustavo Petro, exactamente en septiembre de 2022, y se trata de al menos cinco contratos con el maquillador y siete en el caso del fotógrafo.

Según la publicación de Semana, El contratante fue RTVC y el contratista fue Savi, la cooperativa que luego delegó la responsabilidad del contrato a Mauricio Vélez, el fotógrafo que le brindó servicios a Verónica Alcocer.