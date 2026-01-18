RTVC anunció acciones judiciales y disciplinarias por señalamientos; Daniel Briceño respondió

El Sistema de Medios Públicos, RTVC, y su gerente Hollman Morris anunciaron que tomarán acciones judiciales y disciplinarias “para proteger a la entidad y a sus colaboradores frente a señalamientos atribuidos a Daniel Briceño”, candidato del Centro Democrático, que, según RTVC, buscan “desprestigiar, afectar la credibilidad y reputación de la entidad”.

De acuerdo con la información divulgada por RTVC, Briceño ha realizado cerca de 100 publicaciones en las que vincula a la entidad, a sus funcionarios y contratistas con conductas criminales. En esos mensajes, el candidato ha calificado a RTVC como “una banda criminal” y ha señalado que allí “se persiguen opositores, se acosan mujeres, se manda a chuzar, se patrocina el vandalismo y se extorsiona a contratistas y funcionarios”.

RTVC sostuvo que estos señalamientos constituyen “manifestaciones expresas de violencia política”, que afectan el ejercicio periodístico y la honra y el buen nombre del Sistema de Medios Públicos de Colombia. En ese sentido, indicó que las publicaciones inciden en la percepción pública de su labor informativa e investigativa.

En mensajes publicados en su cuenta oficial de X, RTVC afirmó que Daniel Briceño, “al igual que otros integrantes del Centro Democrático, ataca de manera permanente a RTVC para desprestigiar su labor informativa e investigativa, a través de la tergiversación de sus contenidos y la estigmatización de las personas vinculadas a la entidad”.

Frente a estos anuncios, Daniel Briceño respondió también a través de X: “Hollman Morris y RTVC no les tengo miedo y no me van a callar”. Agregó que, a su juicio, “lo que ustedes hacen es propaganda” y que continuará denunciándolo “a pesar de la persecución anunciada desde el gobierno Petro”.