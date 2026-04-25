Luz María Múnera deja su cargo como superintendente ad hoc de Nueva EPS

En medio de la reorganización del sistema de salud, Luz María Múnera anunció que desde hoy finaliza su encargo como superintendente ad hoc de Nueva EPS, tras liderar la intervención de la entidad que concentra más de 11,5 millones de afiliados en el país.

La salida se da en un contexto de ajustes dentro de la Superintendencia Nacional de Salud, mientras continúa el seguimiento a la operación de una de las EPS más grandes del sistema.

Durante su gestión, según indicó Múnera, estuvo al frente de acciones de inspección, vigilancia y control orientadas a garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en medio de un escenario marcado por dificultades financieras y operativas.

Al informar el fin de su encargo, la funcionaria presentó un balance en el que destacó varias medidas y recomendaciones dirigidas a estabilizar el funcionamiento del sistema.

Entre los puntos señalados, insistió en la necesidad de implementar el giro directo de recursos, mejorar el acceso a medicamentos y avanzar hacia cambios en los modelos de contratación.

Estas recomendaciones quedan planteadas como parte de las acciones necesarias para fortalecer la operación de la EPS y la atención de sus afiliados.

Múnera también agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza durante su encargo y señaló que continuará vinculada al seguimiento del sistema de salud desde su rol como consejera presidencial para las regiones.

Indicó que desde esa posición seguirá articulando acciones orientadas a la garantía del derecho a la salud en el país.

Contexto de la intervención

La Nueva EPS continúa bajo intervención y seguimiento de las autoridades en medio de los cambios que se adelantan en la supervisión del sistema de salud.

La entidad, por su tamaño y número de afiliados, sigue siendo un eje central dentro de las decisiones que se adoptan en el proceso de reorganización del sector.