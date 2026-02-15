Por ahora no se impondrán comparendos con las cámaras de fotodetección en Tunja

En tres puntos de la Avenida Norte y otro en la Avenida Oriental habrían sido instaladas las cámaras de fotodetección en Tunja.

La Administración Municipal de Tunja anunció que las cámaras de control de velocidad recientemente instaladas no comenzarán a generar comparendos el próximo 16 de marzo, como se había previsto inicialmente. La decisión responde a la necesidad de garantizar claridad, transparencia y sustento técnico antes de su entrada en funcionamiento.

El mandatario Mikhail Krasnov aseguró que ha solicitado la suspensión inmediata de la puesta en marcha del sistema hasta que existan estudios técnicos claros, un programa de implementación definido y varios meses de trabajo en los que las medidas sean socializadas y concertadas con total transparencia.

“He pedido que se suspenda de inmediato la puesta en marcha de estas cámaras hasta que existan estudios técnicos claros, un programa definido y meses de trabajo donde todos se divisen y se acuerden con transparencia. Primero las garantías, luego la operación. Mi compromiso es con la comunidad, no con contratos de administración anteriores”, afirmó el alcalde.

Asimismo, subrayó que ninguna autoridad puede imponer sanciones ni realizar cobros que no estén debidamente autorizados y sustentados. En ese sentido, la Alcaldía determinó continuar con un proceso de pedagogía y sensibilización ciudadana antes de aplicar cualquier medida sancionatoria.

“Aquí lo importante es prevenir accidentes y proteger a nuestra comunidad. Vamos a insistir en la educación y la cultura ciudadana, para que el respeto a las normas sea un acto de responsabilidad y cuidado colectivo”, agregó el mandatario.

Por otro lado, Krasnov explicó que el objetivo principal del sistema no es recaudar recursos, sino salvar vidas, prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial.

“Primero se enseña y luego se corrige”, señaló el mandatario al destacar que la prioridad es garantizar que cada persona llegue sana y salva a su hogar.

Con esta decisión, la Alcaldía de Tunja busca generar confianza ciudadana y asegurar que cualquier acción en materia de control de tránsito esté respaldada por criterios técnicos, legales y transparentes.