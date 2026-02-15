Mujer de 21 años asesinó a su esposo con arma blanca en Mongua, Boyacá

Pablo Andrés Güezguán Joya tenía 22 años y trabajaba en una de las minas de carbón cerca de Mongua, Boyacá / Foto: Internet

Mongua

La tarde del sábado en el municipio de Mongua, en el departamento de Boyacá, se vio empañada por la muerte del joven Pablo Andrés Güezguán Joya, de aproximadamente 22 años, tras recibir una herida mortal con arma blanca en el pecho al parecer por parte de su esposa, Ibeth González.

De acuerdo con las primeras versiones, este lamentable hecho de violencia intrafamiliar que se registró en la vereda Centro, en el sector Mata de Zarza y que está ubicada a unos 15 minutos del casco urbano del municipio, se originó tras una discusión que habría sostenido la pareja que compartía en una reunión familiar, quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Tras la agresión, Pablo Andrés fue trasladado de inmediato en una ambulancia al puesto de salud del municipio, mientras que su esposa Ibeth González era retenida por varios familiares del joven hasta que llegaron las autoridades al lugar y la llevaron a la estación de Policía.

Mientras esto sucedía en la vivienda de la pareja, Pablo Andrés Güezguán Joya, quien luchaba por su vida, era llevado al centro médico, pero lamentablemente perdió la batalla y llegó al centro asistencial sin signos vitales debido a la gravedad de la herida.

Por ahora las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer con exactitud las circunstancias en que ocurrieron los hechos. El caso ha generado profunda consternación entre los habitantes de esta población, que hoy lamenta la pérdida de Pablo Andrés que era considerado en el municipio como un joven juiciosos y trabajador.

Entre tanto, la joven Ibeth González fue trasladada en las últimas horas a la Fiscalía General de Nación como presunta autora del hecho.