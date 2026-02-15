Mejores días de febrero para cortarse el cabello, según el calendario lunar: Evite el 17 y el 18

Corte de cabello y las fases de la luna, imágenes de referencia // Getty Images

Hay mucha gente que ha adaptado la creencia de que algunas fases de la luna son mejores para cortarse el cabello, esto porque permite que crezca más sano y fuerte.

Lea también: Prepárese: ¿Cuándo hay luna llena y luna creciente en febrero 2026? Así se verá el 1, 2, 3, 4 y 5

Quienes recurren a estas prácticas, consideran que cada etapa lunar tiene unas características específicas del crecimiento capilar, así que pueden elegir unas fechas específicas para recortar su cabello en función de estos ciclos, con el objetivo de estimular fuerza y rapidez, además de prolongar la vitalidad del corte.

¿Cuáles son las fases de la luna?

El calendario lunar se distribuye en cuatro fases durante el mes, ellas son las siguientes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante.

Fechas que son recomendadas para cortar el cabello en febrero de 2026 según el calendario lunar:

El calendario lunar de febrero 2026 incluye diferentes fechas que son calificadas como idóneas para cumplir los distintos propósitos en el cuidado del cabello. Para aquellos que buscan favorecer el crecimiento rápido y revitalizar la melena, se aconseja cortar el cabello en el denominado periodo hoja, que corresponde a la fase ascendente de la Luna.

Le puede interesar: Febrero trae eclipse, alineación planetaria y nueve eventos astronómicos: fechas y cómo verlos

Le contamos las fechas indicadas por el calendario lunar:

El jueves 19 de febrero de 2026 a partir de las 7:00 a. m.

de 2026 a partir de las 7:00 a. m. Todo el viernes 20.

El sábado 21 hasta la medianoche.

Para un crecimiento más fuerte suelen preferir el periodo raíz, asociado al tránsito lunar por las constelaciones de tierra:

Todo el jueves 5 .

. Todo el viernes 6 .

. Todo el sábado 7 .

. El domingo 8 hasta las 3:00 p. m.

Cuando la luna está en el cuarto creciente se vincula con una etapa de expansión. Según la creencia, cortar el cabello durante esta fase favorece un crecimiento del cabello más rápido y continuo.

Por su parte, el cuarto menguante se asocia con el control del crecimiento. De acuerdo con la creencia popular, el cabello cortado en esta fase tiende a crecer más despacio, lo que permite conservar el estilo por un periodo más prolongado.

Esta fase suele ser consultada dentro del calendario lunar febrero 2026 por quienes priorizan el mantenimiento del corte o desean reducir la frecuencia de visitas a la peluquería.

Más información: Se acerca eclipse solar ‘anillo de fuego’ en febrero: ¿En qué países del mundo se verá? Fecha y hora

Fechas del calendario lunar febrero 2026:

Luna llena : 1 de febrero

: 1 de febrero Cuarto menguante: 9 de febrero

9 de febrero Luna nueva : 17 de febrero

: 17 de febrero Cuarto creciente: 24 de febrero

Escuche Caracol Radio EN VIVO: