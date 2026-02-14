Alerta por aumento de las descargas del embalse Urrá hacia el río Sinú en Córdoba

Crece la preocupación en 8 de los 30 municipios de Córdoba por donde hace tránsito el río Sinú, luego de que la empresa Urrá advirtiera que las descargas aumentarán tras las intensas lluvias que se registran en el municipio de Tierralta, Córdoba, este 14 de febrero.

“Debido a las lluvias que se están presentando en la cuenca aportante al embalse, los aportes a este caudal se han incrementado, por lo que se aumentarán las descargas al río Sinú. Recordamos que se mantiene la alerta roja operativa en el embalse”, informó la Central.

Asimismo, insistieron en la importancia de seguir los canales oficiales, los cuales han insistido en la evacuación de las zonas de alto riesgo inundable.

Actualmente, la alerta se intensifica en zonas como San Pelayo, Cotorra y Lorica, donde se han presentado nuevas afectaciones por los desbordamientos del río Sinú, el cual mantiene los niveles altos.

La emergencia generada por las lluvias atípicas, dejan más de 50.000 familias damnificadas en Córdoba.