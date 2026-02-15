Hombre señalado de presuntamente abusar a una niña de dos años fue capturado en Fontibón

En 2020, ICBF abrió procesos a casi 13 mil casos de violencia sexual / Álvaro Tavera ( Colprensa )

El pasado 07 de febrero, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá adscritos al CAI Sabana Grande lograron la captura de un hombre, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo contra una menor de 14 años, en la localidad de Fontibón.

El hombre de 35 años que permanece en la Estación de Policía de Fontibón, al parecer, era la pareja de madre de la niña.

De acuerdo con la información, los hechos se presentaron en el barrio Puente Grande, luego de que la central de radio recibiera una alerta sobre un posible caso de abuso sexual.

De acuerdo con el testimonio de la madre, ésta se encontraba compartiendo en su apartamento con esta persona y se ausentó por algunos minutos. Al regresar, encontró a la niña llorando y evidenció signos de una posible agresión, por lo que inmediatamente decidido alertar a las autoridades

El hombre fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos que se le atribuyen.