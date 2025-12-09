Alcalde de Soacha indicó que Personería suspendió al inspector de Policía acusado de abuso sexual

Cundinamarca

Luego de conocerse el presunto caso de violencia y abuso sexual que habría sufrido, Dalin Selena Monsalve, una vigilante de 23 años de la Inspección Sexta de Policía de Soacha, por parte del inspector, José Arturo Figueredo, el alcalde de Soacha se pronunció.

Julián Sánchez Perico, el mandatario del Soacha , rechazó este hecho y aseguró que ya se tenía conocimiento de eso.

De acuerdo con Sánchez, el pasado 5 de junio el Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social tuvo conocimiento de los hechos y activó la ruta de atención y protección para dos mujeres.

Posteriormente, formalizó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por violencia y/o acoso sexual en el entorno laboral.

“La denuncia fue radicada y señalaba como presunto agresor al inspector de Policía José Arturo Figueredo”, señalan desde la Alcaldía de Soacha.

El pasado 3 de julio iniciaron las investigaciones dentro de la Policía y remitieron el caso a la Personería Municipal de Soacha.

Finalmente, el pasado 3 de diciembre, la Personería de Soacha suspendió de manera provisional por tres meses, prorrogables, sin derecho a remuneración, mientras se toman decisiones de fondo en el caso.