Comunidades del norte del Cauca ingresan a la Universidad Nacional y exigen diálogo con el Gobierno

La Universidad Nacional de Colombia informó que alrededor de 750 personas ingresaron este domingo 15 de febrero a la Ciudad Universitaria, en Bogotá, y se instalaron en la Concha Acústica, tras arribar en 17 buses durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el comunicado de la Vicerrectoría, los manifestantes pertenecen a comunidades afrodescendientes y campesinas organizadas en 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC). Aunque la solicitud de alojamiento en el campus no fue autorizada, el ingreso se realizó de manera pacífica.

La Vicerrectoría advirtió que las instalaciones de la Ciudad Universitaria no cuentan con las condiciones adecuadas para el alojamiento de personas y que los protocolos existentes no están diseñados para este tipo de circunstancias.

Ante la situación, la universidad estableció contacto con los voceros de la movilización y activó el Comité de Prevención del Riesgo y Atención de la Emergencia (CPRAE). Asimismo, solicitó la activación de los Puestos de Mando Unificado (PMU) a nivel nacional y distrital, con el fin de coordinar la respuesta institucional.

Pese a ello, se indicó que las actividades académicas y administrativas se mantendrán con normalidad. Sin embargo, las actividades deportivas en la Concha Acústica serán suspendidas mientras se atiende la situación.

Los viceministerios para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, así como el de Educación Superior, señalaron que no tenían conocimiento previo de esta movilización. Pero, las comunidades buscan presentar exigencias ante el Gobierno Nacional.

