CAR suspende actividades de disposición de escombros en Chía por afectación al suelo

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca impuso medida preventiva de suspensión inmediata de actividades de disposición de residuos de construcción y demolición en un predio ubicado en la vereda Yerbabuena del municipio de Chía.

Las autoridades observaron, gracias a denuncias y a visitas, movimiento de tierra y retiro de capa vegetal sin que se aportaran permisos de la CAR para la realización de actividades de relleno o movimiento de tierra, motivo por el cual se procedió a suspender las obras hasta tanto se allegaran las autorizaciones correspondientes.

“La CAR agradece a la comunidad por su oportuno aviso frente a posibles afectaciones a los recursos naturales, destacando que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer la protección del territorio, al convertirse en aliados y ojos de la autoridad ambiental en campo”, dijo el director de la regional de Sabana centro, Mauricio Garzón.

Se evidenciaron actividades de nivelación y adecuación del terreno indicando que en la parte posterior donde se adelantaba la actividad pasa el río Bogotá, por lo cual el informe técnico deberá de la Corporación deberá establecer si la actividad generaba además, afectación al cuerpo hídrico o a su zona de protección.

El equipo técnico constató la presencia de montículos de tierra, lodos, arenas, fragmentos de ladrillo, concreto, cerámica, plásticos rígidos, maderas y metales, así como el ingreso continuo de volquetas, algunas identificadas con logos de proyectos de movilidad, lo que se analizará a profundidad antes de tomar una decisión de fondo.