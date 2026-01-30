Orden Público

Violencias contra las mujeres no ceden en 2025: 119 feminicidios y miles de casos de abuso

Preocupa el aumento de los transfeminicidios, que pasaron de 20 casos en 2024 a 26 en 2025.

Imagen de referencia de violencia contra la mujer.

Imagen de referencia de violencia contra la mujer. / demaerre

Cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, recopiladas y analizadas por la Defensoría del Pueblo, evidencian que durante 2024 y 2025 persisten altos niveles de feminicidios, violencia intrafamiliar, delitos sexuales, trata de personas y explotación sexual de niñas y adolescentes, con especial impacto en departamentos de la Amazonía y la Orinoquía.

Feminicidios: más de 100 casos en 2025

En 2024 se registraron 565 noticias criminales por feminicidio, de las cuales 171 fueron feminicidios consumados y 394 tentativas. Para 2025, con corte al 31 de diciembre, se reportaron 443 noticias criminales, 119 feminicidios y 324 tentativas.

Preocupa el aumento de los transfeminicidios, que pasaron de 20 casos en 2024 a 26 en 2025. Las tasas más altas por cada 100.000 mujeres se concentraron en Vaupés, Guaviare, Casanare, Tolima y Caquetá, lo que revela una afectación desproporcionada en regiones con menor presencia institucional.

Violencia intrafamiliar: miles de mujeres afectadas

Durante 2024, 17.015 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar. De ellas, 11.294 eran mayores de edad y 2.447 niñas y adolescentes. En 2025, aunque el número total disminuyó a 13.578 casos, la problemática sigue siendo alarmante, especialmente en Boyacá, Guaviare, Guainía y Vaupés, que presentan las tasas más altas por cada 100.000 mujeres.

Delitos sexuales: niñas y adolescentes, las principales víctimas

En 2024 se denunciaron 17.188 delitos sexuales contra mujeres, de los cuales 9.926 correspondieron a niñas y adolescentes. En 2025 la cifra bajó a 14.815 casos, pero el patrón se mantiene: las menores de edad siguen siendo las principales víctimas. Departamentos como Guaviare, Vaupés, Guainía y Putumayo registran las tasas más altas, lo que enciende las alertas sobre la protección de la niñez en zonas rurales y apartadas.

Trata de personas y explotación sexual infantil

La trata de personas con víctimas mujeres registró 209 casos en 2024 y 178 en 2025. Aunque las cifras muestran una reducción, la Defensoría advierte que este delito suele estar subregistrado.

En cuanto a la explotación sexual de niñas y adolescentes, se reportaron 211 casos en 2024 y 142 en 2025, con mayores tasas en Vichada, Guaviare, Amazonas y Antioquia.

Llamado urgente del Estado

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a fortalecer las rutas de prevención, atención y protección, especialmente en territorios con alta vulnerabilidad social y presencia limitada del Estado.

También insistió en la necesidad de mejorar la recolección de datos, garantizar justicia para las víctimas y reforzar las políticas públicas con enfoque de género, niñez y diversidad.

