Urbanización Las Margaritas de Cúcuta: sin alumbrado público y con calles deterioradas
Reclaman atención de la administración municipal.
Cúcuta
Clemencia Silva Arias, presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización Las Margaritas, alzó su voz como líder comunal por el mal estado de las vías y la falta de alumbrado público en su barrio.
“El alumbrado público es el problema más grande que tenemos porque nosotros, la urbanización, la avenida principal, la que divide Margaritas Parte Alta y Margaritas de Santa Ana, está completamente a oscuro”, indicó la líder.
Agregó que lleva más de seis años solicitando la instalación de luminarias y esto aún no ha sido posible.
“Entre San Juanito y la urbanización de Santa Ana solo hay dos luminarias. Eso es supremamente oscuro. Usted va a la urbanización Las Margaritas, después de las seis de la tarde y tiene que llevar una linterna para poder atravesar la calle”.
Pero las problemáticas no paran ahí, el mal estado de sus calles también está aquejando a la comunidad.
“Resulta que nuestras calles son adoquinadas y ese terreno es arcilloso, cuando llueve, se moja y al paso de los carros se hunden las calles y eso es como una montaña rusa”, explicó Silva.
Agregó además que “hay muchas calles que están llenas de huecos, que están en muy mal estado”.
Señaló que su comunidad está a la espera que la administración municipal llegue a este sector con el plan de pavimentación.
