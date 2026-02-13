Judicializan a una pareja en Villa del Rosario, señalados de almacenar armas y estupefacientes. / Foto: Fiscalía.

Villa del Rosario

Las autoridades imputaron a Richard Yair Rodríguez Goes, alias “Kiko”, y a Eva María Botello Castro, como presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El reporte entregado por la Fiscalía da a conocer que los procesados fueron capturados en flagrancia, durante diligencias de registro y allanamiento de la Policía Metropolitana de Cúcuta a dos inmuebles del barrio Santa Bárbara de Villa del Rosario.

Durante el procedimiento fueron incautados 120 paquetes rectangulares de marihuana, un revólver calibre 9 mm, un arma traumática calibre 9 mm, un arma tipo fusil deportivo, cuatro cartuchos calibre 38 mm, una camioneta, una gramera, tres celulares y 50 bolsas herméticas.

Según el ente investigador, de acuerdo con los elementos materiales probatorios, alias “Kiko” habría adquirido el estupefaciente en Valle del Cauca con destino a Venezuela. Presuntamente utilizaba las armas incautadas para intimidar a terceros.

La investigación también evidenció que el hombre se desempeñaba como conductor en el hospital del municipio y, al parecer, utilizaba una camioneta institucional para transportar sustancias ilícitas y evadir controles de las autoridades.

Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.