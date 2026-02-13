Condenan a 25 años de cárcel a responsables de desmembrar a un hombre en Cúcuta

Cúcuta

Después de una ardua investigación y recolección de pruebas de la Fiscalía General de la Nación, que fueron presentadas ante las autoridades competentes, John Jairo Marín Velásquez y Brayan Smith García Agudelo, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de un usuario de un centro de rehabilitación en Cúcuta, Norte de Santander.

Los investigadores lograron establecer que tanto Marín como García le habrían suministrado medicamentos a su víctima para dejarlo en estado de indefensión. Posteriormente fue esposada, golpeada y sometida a tratos crueles y degradantes, para que les entregará información sobre un dinero que había perdido y que iba a ser utilizado para la adecuación de la sede.

Producto de las agresiones la víctima falleció y los hoy condenados desmembraron su cuerpo y ocultaron las partes una nevera de icopor que fue abandonada en vía pública y hallada por las autoridades el 27 de febrero de 2025.

De acuerdo con la investigación, los hoy sentenciados participaron en el asesinato en hechos ocurridos entre el 23 y el 24 de febrero de 2025.

Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y los condenó a 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado; tortura; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los condenados fueron capturados en marzo de 2025, durante diligencias de allanamiento y registro adelantadas a una vivienda del barrio Pueblo Nuevo de esta ciudad. Desde entonces permanecen privados de la libertad en establecimiento carcelario.