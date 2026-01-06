Por desbordamiento del río, Alcaldía de Necoclí ordenó evacuación preventiva
El municipio del Urabá antioqueño declaró alerta preventiva para los sectores aledaños al río Mulatos.
Necoclí, Antioquia
La Alcaldía de Necoclí declaró alerta preventiva y ordenó la evacuación inmediata de las comunidades ubicadas en zonas de riesgo, tras el desbordamiento del río Mulatos, situación que representaría una amenaza para la vida y los bienes de las familias asentadas en sus orillas y cuencas.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, el río se salió de su cauce en los sectores de Caribia, Santa Rosa de Mulatos y Ecuador, lo que obligó a las autoridades municipales a activar los protocolos de emergencia y prevención.
Como medida principal, la Administración Municipal ordenó el desplazamiento inmediato de las personas que se encuentren en áreas de riesgo hacia las partes más altas del territorio y a los puntos de encuentro previamente establecidos, con el fin de evitar afectaciones mayores.
Recomendaciones a la comunidad
Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para acatar las siguientes recomendaciones:
- Evacuar de manera calmada y ordenada.
- Priorizar la salida de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Llevar únicamente lo necesario, como documentos, medicamentos, agua y artículos básicos.
- No intentar cruzar el río ni transitar por zonas inundadas.
- Mantenerse atentos a la información oficial emitida por los canales institucionales.
Asimismo, los organismos de socorro y las autoridades locales continúan con el monitoreo permanente de la situación, brindando acompañamiento y apoyo a las comunidades afectadas.