Por desbordamiento del río, Alcaldía de Necoclí ordenó evacuación preventiva

Necoclí, Antioquia

La Alcaldía de Necoclí declaró alerta preventiva y ordenó la evacuación inmediata de las comunidades ubicadas en zonas de riesgo, tras el desbordamiento del río Mulatos, situación que representaría una amenaza para la vida y los bienes de las familias asentadas en sus orillas y cuencas.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Secretaría de Gestión del Riesgo, el río se salió de su cauce en los sectores de Caribia, Santa Rosa de Mulatos y Ecuador, lo que obligó a las autoridades municipales a activar los protocolos de emergencia y prevención.

Como medida principal, la Administración Municipal ordenó el desplazamiento inmediato de las personas que se encuentren en áreas de riesgo hacia las partes más altas del territorio y a los puntos de encuentro previamente establecidos, con el fin de evitar afectaciones mayores.

Recomendaciones a la comunidad

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para acatar las siguientes recomendaciones:

Evacuar de manera calmada y ordenada.

Priorizar la salida de niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Llevar únicamente lo necesario, como documentos, medicamentos, agua y artículos básicos.

No intentar cruzar el río ni transitar por zonas inundadas.

Mantenerse atentos a la información oficial emitida por los canales institucionales.

Asimismo, los organismos de socorro y las autoridades locales continúan con el monitoreo permanente de la situación, brindando acompañamiento y apoyo a las comunidades afectadas.