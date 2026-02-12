Obras lideradas por la Alcaldía de Cartagena generan 1.040 empleos directos

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de los proyectos de infraestructura, se ha consolidado como uno de los principales motores de generación de empleo y dinamización de la economía en Cartagena.

De acuerdo con el más reciente consolidado técnico de los contratos en ejecución, las megaobras estratégicas del Distrito ya generan 1040 empleos directos, cifra que crecerá de manera significativa en los próximos meses hasta alcanzar una proyección de 5.825 puestos de trabajo, lo que refleja el impacto exponencial de la inversión pública en la economía de las familias cartageneras.

Este crecimiento responde al avance progresivo de los proyectos, que entrarán en fases de mayor intensidad constructiva, incrementando la demanda de mano de obra y priorizando la contratación de trabajadores residentes en esta ciudad.

Estos son los proyectos que mueven la economía

Entre los proyectos en ejecución se encuentra el Malecón del Mar, que actualmente genera 100 empleos directos y proyecta alcanzar 784 puestos de trabajo. De igual manera, el Complejo Deportivo Nuevo Chambacú registra 198 empleos actuales y proyecta 480.

El plan de inversión en infraestructura educativa, que contempla la construcción de nuevos colegios oficiales y mejoramiento de infraestructuras existentes, ya genera 175 empleos directos y proyecta 2.000 puestos de trabajo, convirtiéndose en una de las intervenciones con mayor impacto social y laboral.

Por su parte, el proyecto de alcantarillado Bayunca – Pontezuela suma 85 empleos actuales y proyecta 687, fortaleciendo la infraestructura de servicios públicos en la zona norte corregimental.

El Intercambiador de La Carolina genera actualmente 65 empleos y proyecta 984 puestos de trabajo, siendo una obra estratégica para la movilidad vehicular del sur de la ciudad.

En materia de rehabilitación de la malla vial, el paquete denominado Rehabilitación 2 alcanza 197 empleos actuales y proyecta 450, impactando en las tres localidades. De igual manera, el programa Vías para la Felicidad registra 120 empleos a la fecha y la proyección es generar 200 a medida que se activen más frentes de obra.

Asimismo, el Intercambiador de Ternera registra 45 empleos actuales y proyecta 150 puestos de trabajo, mientras que el Circuito Vial del Norte genera actualmente 55 empleos directos y proyecta 90, fortaleciendo la movilidad y el desarrollo en el Centro Histórico y la Zona Norte de la ciudad.

Cartagena y su gente avanzan

La diferencia entre los 1040 empleos actuales y los 5.825 proyectados responde al comportamiento natural de las obras públicas. Muchas se encuentran en etapas iniciales o intermedias; sin embargo, a medida que se consoliden los frentes de trabajo y se intensifique la ejecución física, la contratación de personal aumentará de manera sostenida, priorizando mano de obra local.

Para el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, la infraestructura no es únicamente cemento: es una herramienta de desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida, urbanismo, pero también es dinamización de la economía y oportunidades reales para miles de familias cartageneras. Invertir en infraestructura es invertir en empleo, competitividad, calidad de vida y futuro.