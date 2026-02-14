Policía confirma que apareció Dj Dever: el artista se presentó en un CAI de Puerto Colombia

Luego de varios días de estar desaparecido, La Policía confirmó que el artista cartagenero Dj Dever se presentó al CAI Lagos de Caujaral, en el municipio de Puerto Colombia.

El artista apareció hacia las 5:10 de la madrugada en este CAI y posteriormente fue trasladado por el GAULA hacia un centro asistencial.

La desaparición de DJ Dever y sus dos trabajadores se reportó el pasado miércoles momentos en que cumplían con una cita de trabajo en una cabaña en el municipio de Tubará.

Horas después se encontró en un barrio de Barranquilla la camioneta en que se movilizaba el artista cartagenero y sus acompañantes.

Policía investiga la desaparición de DJ Dever

La Policía indicó que, tras la aparición de Dj Dever y sus trabajadores, se adelanta la investigación para esclarecer lo sucedido.