Operativos en pagadiarios en Bogotá: incautaron armas, drogas y objetos robados

En horas de la madrugada de este miércoles 28 de enero, la Policía de Bogotá desplegó más de 1.200 autoridades y el helicóptero halcón en medio de un operativo en pagadiarios en el centro de la ciudad.

El operativo se realizó en el barrio Santa Fe, a unas cuantas cuadras de distancia, donde explotó una granada el pasado viernes 23 de enero, en el que adelantaron actividades de registro y control, solicitud de antecedentes, registro a pagadiarios y control de migrantes.

“Se logró la captura de 4 personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, asimismo, la incautación de 1 arma de fuego, 1 arma traumática, más de 30 celulares sin registro, 10 armas cortopunzantes”, señaló el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho.

Asimismo, incautaron 250 gramos de estupefacientes, entre esos cocaína, tusi, marihuana y bazuco, y decomisaron cerca de 2 millones de pesos producto de esta actividad delictiva.

Más de 200 ciudadanos extranjeros no contaban con de estatus migratorio, por lo que funcionarios de Migración Colombia atendieron esos casos.

Seguridad en la zona

En el centro de Bogotá hay presencia de varios grupos delincuenciales que agravan la situación de seguridad para los habitantes y comerciantes del sector.

Uno de esos son ‘Los Maracuchos’ del Tren de Aragua y también hay residuos de la banda criminal ‘Los Boyacos’ y de otra organización conocida como ‘La 24’.

El Modus operandi de estas bandas delincuenciales es el expendio de estupefacientes, el asesinato y están investigando si realizan acciones extorsivas.

Avanza la investigación por explosión de granada

De acuerdo con el general Cristancho, continúan avanzando las investigaciones para identificar y capturar a los responsables les de este atentado terrorista.

Informó además que continúan dos personas heridas en estado crítico en centros médicos recuperándose de las heridas.