ICETEX se pronuncia por tasas de interés y cuestiona reforma que cursa en el Congreso

EDUCACIÓN

El presidente del ICETEX, Álvaro Hernán Urquijo, aseguró en entrevista con 6AM W de Caracol Radio que, pese a la eliminación de los subsidios a la tasa de interés para 2026, la mayoría de los estudiantes no verán incrementos en sus cuotas y, por el contrario, podrían registrar una leve reducción.

“Para el año 2026 las tasas de interés en efectivo anual de los créditos del ICETEX se reducen debido a la disminución del índice de precios al consumidor”, explicó Urquijo, al recordar que el IPC de 2025 fue del 5,10 %.

Según el presidente, como las tasas están indexadas al IPC definido por el DANE, el impacto general será favorable para los beneficiarios.

“La cuota se va a reducir un poquito o, en el peor de los casos, se mantendrá igual. Esa es la generalidad de lo que va a pasar con las cuotas del ICETEX durante este 2026”, afirmó.

Urquijo reconoció que podrían existir casos puntuales con aumentos, dependiendo de giros adicionales a capital, pero insistió en que no será la regla general.

Críticas a la reforma en el Congreso

El presidente del ICETEX también se refirió al proyecto de reforma que cursa en el Congreso, y advirtió que, tal como está planteado, pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad.

“El proyecto no cuenta con aval fiscal, es incompatible con el marco fiscal de mediano plazo y contradice la estructura jurídica y financiera del ICETEX”, señaló el presidente de la entidad.

Urquijo explicó que la iniciativa, que propone limitar las tasas de interés al IPC más dos puntos, tendría un alto costo fiscal.

“El costo aproximado es de 8,9 billones de pesos esta reforma y no hay ningún mecanismo de financiación”, aseguró.

A su juicio, la propuesta desconoce la naturaleza financiera especial del ICETEX.

“Plantea la inviabilidad del modelo de crédito y la sostenibilidad operativa. Eso sí pondría en riesgo la continuidad del ICETEX”, advirtió el presidente de la entidad.

Irregularidades denunciadas por Juviano en un contrato por $53.000 millones

Frente a las denuncias de la cogresista Cathy Juviano en un contrato por 53.000 millones de pesos para un “core bancario” que básicamente es un sistema informático central que procesa las operaciones financieras, el presidente del ICETEX defendió la legalidad del proceso y aseguró que contó con el acompañamiento de los organismos de control.

“Este es un proceso que se viene estructurando desde hace ocho meses. Solicitamos preventivamente el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría”, explicó.

Según Urquijo, el proceso fue una invitación pública que estuvo abierta durante 45 días.

“Se presentaron 98 observaciones, todas técnicas. Todas fueron respondidas y el proceso cumplió con todos los requisitos , está dentro de nuestro manual de contratación y dentro de la ley”, afirmó.

El directivo indicó que el contrato busca fortalecer la plataforma tecnológica de la entidad.

“Tenemos casi un millón de usuarios y una cartera total de quince billones de pesos, y esto busca transformar al ICETEX desde la necesidad tecnológica”, concluyó en la entrevista con Caracol Radio.