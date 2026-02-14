Encontrados los dos acompañantes que habían desaparecido junto a Dj Dever

En la madrugada de este sábado, el gobernador del departamento de Bolivar, Yamil Arana, informó que fueron encontradas las dos personas que acompañaban a Dj Dever en el momento de su desaparición la noche del pasado 10 de febrero.

Se trata de Leonard Rodríguez Iriarte, encargado de la logística de transporte de DJ Dever, y de Anthony García, quien forma parte del equipo de apoyo técnico del DJ.

Ambos acompañaban al artista cartagenero el pasado martes cuando se le vio por última vez en Barranquilla, donde se encontraba realizando una presentación.

El gobernador aseguró que, por respeto a la familia y personas cercanas al artista, y por el buen desarrollo de las investigaciones, han sido prudentes respecto a lo acontecido alrededor del caso.

Sin embargo, según cuenta Yamil Arana, sobre la 1:28 de la mañana del sábado, el comandante de la Policía de Cartagena, general Yecid Peña, reportó que fueron encontrados los dos acompañantes del artista.

Hasta el momento no se conocen detalles del paradero de Dj Dever. Las autoridades continúan en la búsqueda del artista cartagenero, quien ya completa cuatro días desaparecido.