“Al parecer está retenido”: alcalde Dumek Turbay frente a desaparición de DJ Dever

La desaparición del reconocido artista cartagenero DJ Dever mantiene en alerta a las autoridades de la región Caribe. El músico fue visto por última vez en la noche del martes en Barranquilla, ciudad donde se encontraba realizando una presentación. Junto a él también habrían desaparecido dos integrantes de su equipo de trabajo, lo que ha generado gran preocupación en el gremio de la champeta y en la ciudadanía.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que existe un fuerte despliegue policial en Barranquilla para dar con el paradero del artista y entrego nuevos detalles del caso a Caracol radio.

“Al parecer está retenido, aquí estoy con mi general Peña. Que hay un despliegue policial enorme en la ciudad de Barranquilla. Al parecer, hay una solicitud económica, una retención en virtud de una recompensa, una retención secuestro. La policía estaba con ellos y le estamos brindando toda la colaboración y mirando qué hay que hacer. Si tenemos que irnos para Barranquilla y tenemos que acompañar mañana la posibilidad de un rescate, lo que haya que hacer por Dever para que pueda volver al seno de su familia sano y salvo”, indicó el mandatario.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo en el que se transportaba el DJ fue hallado sin señales de violencia, lo que aumenta el misterio sobre las circunstancias de su desaparición.

El general Gelver Peña, comandante de la Policía de Cartagena, hizo un llamado a la ciudadanía de Barranquilla, Cartagena y el Magdalena para que suministre cualquier información que pueda contribuir a la investigación. “Si llegan a tener alguna información, por favor comuníquense a la línea nacional 123”, indicó el oficial.

Mientras tanto, familiares del artista han manifestado su angustia a través de redes sociales, pidiendo avances en las labores de búsqueda y el pronto regreso de Dever. Su esposa, en particular, ha solicitado apoyo y solidaridad en este difícil momento.

Entre tanto, horas antes de que se conociera su desaparición, DJ Dever compartió en su cuenta oficial de Instagram un video promocional del evento Classic Night, una fiesta musical programada para el próximo 4 de abril en la plaza de toros de Cartagena. La publicación, que mostraba al artista entusiasta por su participación en el espectáculo, se convirtió en la última señal pública de actividad antes de que se reportara su ausencia.

El caso se mantiene bajo investigación y las labores operativas se intensifican en Barranquilla, con el objetivo de lograr resultados positivos en el menor tiempo posible.

¿Quiénes son los otros desaparecidos?

Se trata de Leonard Rodríguez Iriarte, quien se desempeñaba como conductor del equipo y era el encargado de trasladar al DJ y a su staff hacia las presentaciones dentro y fuera de la ciudad.

Asimismo, se encuentra desaparecido Anthony García, asistente del artista, responsable de apoyar en la organización técnica, montaje y coordinación operativa durante los shows, siendo parte del equipo de confianza de Dever.