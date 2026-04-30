La Policía de Cartagena capturó a 13 individuos por tráfico o porte de estupefacientes

En las últimas 48 horas, la Policía capturó a 13 individuos por tráfico o porte de estupefacientes

En las últimas 48 horas, las zonas de atención policial, como resultado de las acciones de registro y control, capturaron en flagrancia a 13 personas por el delito de porte o tráfico de estupefacientes.

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Así mismo, la Policía Nacional de los Colombianos en la ciudad de Cartagena incrementó la presencia en sectores priorizados, con el objetivo de ejercer mayor control e impedir el accionar de la delincuencia.

En total, durante los operativos adelantados se incautaron más de 1.700 gramos de sustancias ilícitas, entre marihuana y base de cocaína, en barrios como; Olaya Herrera, La Esperanza, San Pedro Mártir, Nelson Mandela, Marbella, Bazurto y Getsemaní.

De las 13 personas capturadas, 11 son hombres y 2 mujeres, entre los 18 y 30 años, todos con anotaciones judiciales por el mismo delito, por el cual fueron capturados.

“Estas capturas son el resultado del trabajo que realizan nuestros hombres y mujeres en las calles de la ciudad, como parte de la ofensiva que sostenemos contra el tráfico de estupefacientes, delito conexo a otras problemáticas como las lesiones personales, el homicidio y el hurto”, agregó el señor Coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante Policía Metropolitana de Cartagena

Los capturados y la sustancias incautadas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.