Velatón en Cartagena por el regreso de Dj Dever y sus dos colaboradores

Vecinos, familiares y amigos del artista cartagenero Dj Dever, se hicieron presentes en un acto simbólico realizado en el barrio Torices, donde pidieron la pronta liberación de él y sus dos colaboradores, al parecer, retenidos por un grupo delincuencial en el departamento del Atlántico.

La velatón se cumplió en medio de oraciones con personas vestidas de blanco, que exigieron respeto por la vida y una respuesta de las autoridades por estos tres bolivarenses, que desaparecieron desde el pasado martes 10 de febrero cuando cumplían un compromiso musical.

Por ahora, respecto a la investigación solo se ha podido establecer que fue hallada en Barranquilla la camioneta donde se movilizaban las tres personas, y que dos bailarinas que hacían parte del show fueron liberadas.

Entre tanto, un grupo especial del GAULA de la Policía Nacional desplegó sus capacidades para encontrar a los desaparecidos quienes se presume, estarían secuestrados con fines extorsivos.