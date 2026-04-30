Colombia y Países Bajos, han incautado cerca de cuatro toneladas de sustancias ilícitas

En esta última semana se está llevando a cabo una operación multinacional con la Marina Real de los Países Bajos principalmente, en el mar Caribe, logrando la incautación de cerca de cuatro toneladas de Clorhidrato de Cocaína y Marihuana.

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Luego de varios meses de trabajo y una estrecha coordinación de información de inteligencia las dos instituciones navales focalizan su esfuerzo para combatir el crimen transnacional organizado, especialmente el narcotráfico, mediante operaciones de interdicción marítima en corredores estratégicos en el Caribe, que están siendo utilizados por estas organizaciones para el tráfico de sustancias ilícitas.

De esta manera se están integrando capacidades navales y tecnológicas de ambas naciones para fortalecer la interoperabilidad y la coordinación táctica. Así las cosas, se destaca de la Fuerza Naval del Caribe la Fragata Misilera ARC “Caldas” y la Patrullera Oceánica ARC “24 de “Julio”; y la Patrullera Oceánica “Friesland” de la Marina Real de los Países Bajos, quienes se desplegaron en altamar donde en este momento continúan desarrollando operaciones de interdicción marítima.

De momento, en el desarrollo de esta operación, se han incautado más de tres toneladas de Clorhidrato de Cocaína, 800 kilogramos de Marihuana y la captura de 12 personas de diferentes nacionalidades que transportaban las sustancias ilícitas en cuatro embarcaciones tipo “Go Fast”.

Entre los capturados se encuentran colombianos, dominicanos y venezolanos, quienes junto al material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes en Colombia y en Aruba.

Se estima que con estas incautaciones se han afectado en cerca 150 millones de dólares las finanzas de las organizaciones de crimen transnacional y terroristas, evitando la compra de armamento, explosivos y drones que afectan a la población civil y a la Fuerza Pública.

“Anvil” pone de manifiesto la capacidad de la Armada de Colombia para participar en operaciones multinacionales de alto nivel contra el crimen transnacional, integrando capacidades con aliados estratégicos como los Países Bajos, donde se están consolidando resultados contundentes en interdicción marítima e información de inteligencia, reafirmando el compromiso de la Institución Naval con la seguridad regional y del hemisferio, así como, la protección de las líneas de comunicación marítimas en el Gran Caribe.