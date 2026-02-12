¿Qué pasó con Dj Dever?: Policía investiga “posible caso de extorsión y secuestro”

A través de un comunicado, la Policía del Atlántico confirmó la desaparición de Dj Dever, reconocido productor musical de Cartagena. La institución indicó que se activaron los protocolos “frente a posibles casos de extorsión y secuestro”.

La Policía, sostuvo que este miércoles, 11 de febrero, se tuvo conocimiento de la “presunta desaparición” de Dj Dever y sus dos trabajadores en Palmarito, jurisdicción del municipio de Tubará.

“Así mismo, se desplegaron todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia con el fin de establecer su paradero y esclarecer lo ocurrido”, indicó la Policía.

Mientras tanto, las autoridades han pedido a la ciudadanía para que reporte cualquier información que permita avanzar en la ubicación de las tres personas desaparecidas, y también en el esclarecimiento de los hechos.

“Está retenido”, dice alcalde de Cartagena

En entrevista con diferentes medios de comunicación, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, sostuvo que Dj Dever se encuentra “retenido aparentemente” y que hay una “circunstancia irregular”.