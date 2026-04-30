Incautan más de 400 botellas de licor adulterado en vía hacia Cartagena

En la Ruta 9005, vía que conecta a San Onofre con Cartagena, a la altura del kilómetro 62 en el sector del peaje de Gambote, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron la incautación de un importante cargamento de licor adulterado.

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El procedimiento se llevó a cabo en medio de planes de registro y control, cuando los uniformados detuvieron una camioneta que cubría la ruta Cartagena – El Carmen de Bolívar. Al inspeccionar el vehículo, encontraron 264 botellas de 375 ml y 204 botellas de 2000 ml de aperitivo “Tres Quince”, las cuales presentaban irregularidades en sus estampillas de seguridad.

De acuerdo con las autoridades, estas alteraciones evidencian que el producto no cumplía con los requisitos legales para su comercialización, lo que representa un riesgo para la salud pública.

El licor incautado fue dejado a disposición del Departamento de Bienes y Rentas de la Gobernación de Bolívar, entidad encargada de adelantar los trámites correspondientes.

“Estos operativos buscan proteger la vida y la salud de los ciudadanos, evitando la distribución de bebidas adulteradas que pueden generar graves consecuencias. Invitamos a la comunidad a verificar siempre la procedencia del licor que consumen”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.