Procuraduría verifica avances en reparación integral a víctimas étnicas en María La Baja, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación hace seguimiento a la implementacion de la política pública de atención y reparación a los pueblos étnicos víctimas del conflicto armado, en el municipio de María La Baja, Bolívar, este 28 y 29 de abril.

En este espacio liderado también por la Contraloría y la Defensoría, la Procuraduría recopiló las alertas, avances y necesidades de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que servirán como insumo para el informe que el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco, presentará al Congreso de la República, en el marco del seguimiento a la implementación de los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4636 de 2011.

La actividad hace parte de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los decretos ley en los que se establece, entre otros, el reconocimiento del daño colectivo étnico para garantizar la reparación integral con enfoque diferencial, protegiendo los derechos territoriales, culturales y la autonomía de los pueblos.

Como resultado del encuentro, la Procuraduría anunció una visita administrativa al Ministerio de Salud y, unas mesas técnicas con otras entidades del nivel nacional y territorial, con el propósito de conocer detalladamente los programas y estrategias implementados en cumplimiento de las medidas dirigidas a reparar a las víctimas étnicas.