Hallan casi 6.000 dosis de marihuana en vehículo de carga en Marialabaja

Un operativo de la Policía de Tránsito y Transporte permitió sacar de circulación un alijo de droga que era transportado en plena vía hacia Cartagena

En la vía que comunica a San Onofre con Cartagena, Ruta 9005, a la altura del kilómetro 52+000 en jurisdicción del municipio de Marialabaja, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, logró la incautación de un importante cargamento de marihuana.

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El procedimiento se realizó mediante la orden de pare a un vehículo de una empresa de carga. Durante la inspección a la mercancía transportada, los uniformados encontraron una caja que contenía 5.970 dosis de marihuana.

Según información preliminar, el estupefaciente estaría siendo transportado de manera oculta entre la carga legal, con el fin de evadir los controles de las autoridades en este corredor vial. Este tipo de modalidades es utilizado frecuentemente por redes de microtráfico para abastecer distintos puntos de distribución en la región.

La policía también indicó que el conductor del vehículo fue requerido para el proceso de verificación y se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer su posible responsabilidad en el hecho, así como la procedencia y destino final de la sustancia incautada.

De inmediato, la sustancia fue incautada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones correspondientes para establecer responsabilidades.

“Seguimos intensificando los controles en las vías del departamento para contrarrestar el tráfico de estupefacientes y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Este resultado es muestra del compromiso de nuestros uniformados”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional de Colombia continuará los operativos en los principales corredores viales para frenar el transporte ilegal de sustancias alucinógenas.