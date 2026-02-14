Del cultivo a EE.UU: así es como exportan millones de flores colombianas a ese país en San Valentín

En plena temporada de San Valentín, la Ruta de las Flores abrió sus puertas en la Sabana de Bogotá para mostrar cómo funciona por dentro uno de los sectores más importantes del agro colombiano: la floricultura de exportación.

La iniciativa nació por La Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) y Avianca Cargo, en la finca Flores de Serrezuela en Madrid Cundinamarca, donde Ricardo Samper, Gerente General del lugar, explicó el impacto del empleo en la industria, la importancia de las flores en el comercio exterior y la sostenibilidad ambiental.

Samper, al iniciar el recorrido en los reservorios de agua que atraviesan los cultivos de clavel, una de las especies de flores emblemáticas del país con 35 variedades distintas, explica que en el municipio, una hectárea puede albergar hasta 70.000 plantas.

Después viene la poscosecha, una de las fases más intensivas en mano de obra. En empresas como Flores de Serrezuela, más de 200 personas trabajan al mismo tiempo clasificando las flores según su longitud (uno de los principales criterios de calidad), armando ramos y preparando las cajas que saldrán al exterior. El destino final de ellas, son los mercados internacionales, los cuales exigen tiempos precisos y una cadena de frío rigurosa.

Empleo formal, impulso de exportaciones

La compañía hace énfasis en la generación de empleo, donde hoy en día tienen contratación directa con 1.100 personas, el 70% de ellas mujeres, en su mayoría entre 20 y 40 años. Carolina Pantoja Directora de Economía y Logística de Asocolflores afirma que “en general, el sector agro da 240.000 empleos formales, nosotros nos encargamos del 28% de ellos. Esto permite que miles de hogares tengan ingresos estables en el campo colombiano”, indicó.

Sin embargo, Samper es claro en que el incremento del 23% del salario mínimo tiene un impacto directo en el sector, donde tres de cada 10 empleos formales dependen de la floricultura, y aunque fortalezca el ingreso de los trabajadores, reduce márgenes en un negocio que compite en el exterior. “El principal reto es el incremento de nuestros costos. El aumento del salario mínimo, sumado a la revaluación del peso y al tema tarifario en Estados Unidos, nos deja en una posición difícil”, señaló.

En comercio, las cifras que mostró Asocolflores muestran que el 80% de la flor cortada se exporta por vía aérea debido a su condición perecedera y a la necesidad de mantener cadena de frío. Estados Unidos concentra el 79% de las importaciones, mientras que Holanda lidera el mercado europeo con el 47%.

Según los datos del gremio, las exportaciones crecieron 2% frente al periodo anterior. Además, en 2024 el valor agregado de las flores superó al del café y el aguacate, lo que confirma su peso dentro de las exportaciones agrícolas.

Le puede interesar: Plata de impuesto al turismo en la mira: Contraloría advierte presunta pérdida por $28.000 millones

La Ruta de las Flores también pone el foco en la sostenibilidad. Algunas fincas cuentan con el Sello Florverde, el cual fue inicialmente propuesto por Flores de Serrezuela. Este certifica buenas prácticas ambientales y laborales. En estos cultivos, hasta el 80% del agua utilizada proviene de la lluvia, se implementan alternativas al uso de químicos y se reducen emisiones mediante el uso de cascarilla de arroz en calderas, factores fundamentales para mantener la competitividad en mercados exigentes.

Época fundamental

Cabe resaltar, que la temporada de San Valentín se ha consolidado como uno de los períodos más importantes del año para el sector. Entre el 15 de enero y el 9 de febrero de 2026, Colombia exportó alrededor de 65.000 toneladas de flores cortadas, lo que representa cerca del 20% del volumen anual de ventas externas.

El desafío será sostener el crecimiento y empleo en medio de un entorno económico más exigente, manteniendo la competitividad de la flor colombiana en los mercados globales.