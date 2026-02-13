Ganaderos responden a propuesta de Petro de suspender exportación de carne

José Félix Lafaurie, dirigente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), expuso su rechazo este viernes a la propuesta del presidente Gustavo Petro de prohibir la exportación de carne al exterior, en respuesta a la crisis generada por el frente frío que afecta a regiones como Córdoba y otras zonas ganaderas.

Desde sus redes sociales, el líder gremial afirmó que no se atacaría las causas reales de la emergencia, sino se pondría en riesgo la economía del sector y miles de productores que dependen de ese ingreso.

Exportaciones ganaderas al alza pese a baja participación

De acuerdo con cifras de Fedegán y del DANE, las exportaciones de productos ganaderos, que incluyen carne, ganado en pie, vísceras y lácteos, han tenido un desempeño destacado en 2025, con proyecciones históricas cercanas a los 400 millones de dólares en valor total, un nivel que supera los resultados de años recientes.

Solo en carne bovina, Colombia exportó más de 28.000 toneladas por alrededor de 140 millones de dólares, con mercados clave en Medio Oriente y Norte de África, específicamente China, Argelia y Rusia. Aunque estas cifras representan menos del 8 % de la producción nacional total, según Fedegán, el sector exportador es un motor para la sostenibilidad financiera de muchas fincas y un canal de ingreso de divisas para el país.

El hato ganadero colombiano, es decir, las fincas que se conforman por todos los tipos de ganado en el país, es uno de los más grandes del mundo, y se clasifica en la lista 11 con más de 30 millones de cabezas de ganado. El dirigente gremial destacó que las exportaciones benefician directamente a más de 650.000 productores, de los cuales la gran mayoría, aproximadamente 582.000, son pequeños ganaderos.

El sector y la disputa política

El debate sobre la propuesta ejerce una presión sobre el Gobierno para garantizar tanto la seguridad alimentaria interna como la sostenibilidad de los negocios rurales. Para los ganaderos, la exportación no solo es un complemento económico, sino un elemento que les permite mitigar riesgos cuando el mercado interno se tensiona por factores climáticos o sanitarios.

Organizaciones del sector alertan que medidas como la suspensión de ventas al exterior pueden desencadenar distintos efectos en el precio interno, desincentivar la producción y deteriorar la competitividad internacional de la carne colombiana.

La controversia entre Fedegán y el Gobierno por la posible suspensión de exportaciones de carne pone en cuestión la forma de manejo de las emergencias públicas sin sacrificar la sustentabilidad de un sector que aporta a la economía rural y al comercio exterior.