Raque Sofía y Ana Cristina nos regresan a los ochenta, con humor y reflexión

Teatro.

Cada sábado, a partir de las 8:30 de la noche, el Teatro Belarte, en el norte de Bogotá, se convierte en una máquina del tiempo. Allí, la obra “Las ochenteras” revive la nostalgia, los códigos y las experiencias que marcaron a toda una generación durante la década de los 80. El montaje es protagonizado por Raquel Sofía Amaya, Ana Cristina Botero y cuenta con la voz de Juan Carlos Vargas.

Para sus actrices, esta puesta en escena es una colección de episodios que resultan familiares para quienes tenían entre 10 y 25 años en aquella época. La obra ya había estado en cartelera en 2025, y tras la insistencia del público, regresó al escenario de Belarte, confirmando que la memoria también convoca.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, Raquel Sofía Amaya subraya que el montaje despierta sonrisas y provoca alegría sin recurrir a lo grotesco ni al desnudo, en clara alusión a otras propuestas teatrales que apelan a esos recursos para conectar con la audiencia.

Por su parte, Ana Cristina Botero define “Las ochenteras” como una apología a las buenas costumbres de las generaciones formadas en los 80, una época en la que —pese a la violencia social que atravesaba el país— aún se cultivaban el respeto interpersonal y la amistad nacida en la calle, lejos de las pantallas.

La temporada en el Teatro Belarte será corta. Sin embargo, el equipo ya proyecta llevar la obra a otras ciudades. Por ahora, el enfoque está en el teatro, aunque no descartan explorar propuestas para dramatizados en televisión o plataformas digitales.

Ambas actrices coinciden en agradecer a un público conocedor, amante de los recuerdos y de los buenos momentos que dejó la década de los 80. Y lo dicen sin titubeos: las generaciones de los 80 fueron, para ellas, las mejores.

Al cierre de la entrevista, Raquel Sofía Amaya dedicó unas palabras especiales a Caracol Radio, emisora que considera su casa. Recordó que fue actriz infantil de radionovelas y que su primer papel fue el de “Pinina” en “Papá corazón”, producción que se emitía todos los días a las 5:00 de la tarde.