OCAD Paz aprueba $150 mil millones para inversión en los municipios PDET del sur del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, reveló que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) aprobó $150 mil millones para proyectos estratégicos para los municipios PDET del sur del Tolima .

Entre las iniciativas avaladas se encuentra el proyecto de mejoramiento de vías terciarias, que incluye la construcción de puentes y placas huella en los municipios de Chaparral, Ataco y Rioblanco, una obra clave para fortalecer la conectividad rural y el desarrollo económico de estas zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“Primero, el proyecto que se presentó de puentes para los diferentes municipios. Dentro de esos, el puente de La Lindosa, el puente de El Chiras, el puente del rio Atá; entre otros. Pero, además, todo el mejoramiento que se va a hacer de vías terciarias en los municipios de Chaparral, Ataco y Rioblanco”, destacó la gobernadora, Adriana Magali Matiz.

Asimismo, se aprobó un proyecto productivo para Ataco, orientado a fortalecer toda la cadena del café, uno de los principales renglones económicos del municipio. Esta inversión impulsará a los productores locales, mejorará su competitividad y abrirá nuevas oportunidades de comercialización.

De igual forma, se logró la aprobación del 50% del valor para el proyecto de construcción del nuevo Hospital María Inmaculada de Rioblanco, una noticia de alto impacto que mejorará significativamente los servicios de salud para la población de esta región del sur tolimense.

“Una gran noticia para la gente del municipio de Rioblanco: aprobado el 50% del valor del proyecto para el Hospital María Inmaculada. Todos estos proyectos van a ser ejecutados directamente por las entidades, el departamento y los municipios”, concluyó la mandataria de los tolimenses.