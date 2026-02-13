Envíe gratuitamente una carta de amor en San Valentín: Alianza de MinTIC y 4-72

TECNOLOGÍA

En el marco del día de los enamorados, la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia Yela, anunció una iniciativa para recuperar la tradición de la correspondencia escrita con mensajes de amor en el Día de San Valentín el 14 de febrero.

Según explicó la jefe de la cartera, la campaña busca invitar a los colombianos a volver a escribir cartas a mano como una forma de fortalecer los vínculos personales y rescatar el valor emocional de los mensajes físicos.

“Desde el Ministerio TIC extendemos una gran invitación a todas y todos los colombianos. Vamos a escribir una carta a mano, algo que seguramente hace mucho tiempo no hacemos y que a diferencia de los mensajes que enviamos por redes sociales o por WhatsApp o por correo electrónico no solo se lee sino que la guardamos y esto se convierte en un gran tesoro y en un gran recuerdo”, afirmó la ministra.

Agregó que la iniciativa se suma a la celebración del Día de San Valentín y permitirá que los ciudadanos envíen gratuitamente una carta física hasta el 14 de febrero a cualquier destino del país.

“Hoy nos unimos a esta gran celebración del Día de San Valentín y queremos invitarlos e invitarlas a retomar esta hermosa tradición. Podrán enviar gratuitamente una carta física hasta el 14 de febrero hacia todos los destinos del país. Los y las esperamos en los puntos más cercanos de Servicios Postales Nacionales 4-72 para que rescatemos esta magia de las cartas y que dejemos una huella hermosa y un mensaje de amor escrito a mano”, puntualizó.

Como parte de esta campaña, hoy 13 de febrero los bogotanos pueden acercarse al edificio Murillo Toro (carrera 8a entre calles 12A y 12B), donde 4-72 tiene un punto de recepción abierto a la ciudadanía en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para entregar sus cartas.