Países en los que se celebra San Valentín en febrero: ¿Colombia se une a la fiesta?

Este 14 de febrero, Día de San Valentín, muchas parejas aprovechan para tener citas y encuentros que los llevan a reavivar el romanticismo y la intimidad que, en algunas ocasiones, se ha venido perdiendo al paso del tiempo.

Esta celebración de da como parte de una tradición nativa de Europa que, debido a la globalización también hace parte de varios países Latinoamericanos como México, Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia.

Al ser San Valentín una fecha dedicada al amor y la amistad, es un buen motivo para que las personas lo disfruten con planes en los que compartan con su familia, parejas, amigos e incluso en soledad conmemorando su amor propio.

Sin embargo, hay países en los que no se celebra esta fecha o que tiene otro día dentro del año para festejar el amor.

Origen de San Valentín

Según National Geographic, el origen de esta celebración se produjo desde el siglo III en Roma cuando un sacerdote conocido como Valentín fue el motivo de la tradicional cita romántica.

Para este siglo, el emperador de Roma, Claudio II, prohibió los matrimonios entre las parejas jóvenes, pues él consideraba que los hombres solteros, sin responsabilidades tenían más disposición para ir a la guerra, porque lo que no tenía nada que los atara.

Ante la determinación del emperador, el sacerdote se opuso y de forma clandestina era el responsable de llevar a cabo la unión entre parejas que decidían amarse y estar hasta la muerte con su cónyuge.

Una vez Valentín fue descubierto incumpliendo el mandato del emperador fue encarcelado y más tarde ejecutado. La fecha de la muerte del ‘patrono de los enamorados’ se produjo un 14 de febrero de 270.

Más de doscientos años después (494), bajo la orden del papa Gelasio I se designó que el 14 de febrero sería el día oficial de San Valentín. Esta fiesta fue incluida en el calendario litúrgico tradicional, lo que permitió que por más de 15 siglos la Iglesia Católica rindiera homenaje a este sacerdote.

Países en los que celebra San Valentín en febrero

Esta celebración no se realiza en todo el mundo. Pese a esto hay una gran lista de lugares en los que cada 14 de febrero deciden rendirle homenaje al amor, como es el caso de España, Bélgica, Estados Unidos y Francia.

En el caso de Finlandia y Estonia, el Día de San Valentín es para celebrar la amistad y tiene el nombre de Sobrapäev‘ y ‘Ystävän Paiva‘, respectivamente. En estos países, esta fecha es ideal para pedir la mano o casarse.

Por su parte, en Dinamarca y Noruega se regalan poemas y rimas divertidas que los hombres le hacen llegar a las mujeres de forma anónima. Esta tradición lleva el nombre de ‘Gaekkebrev‘.

América Latina no se queda atrás. Chile, Cuba, Puerto Rico República Dominicana y Uruguay son los países que siguen esta tradición regalando cada 14 de febrero flores, chocolates y cartas.

En Argentina, aunque se realiza la celebración el mismo día lo llaman el ‘Día de los Enamorados’.

¿Colombia celebra San Valentín?

En Colombia, la celebración es el tercer sábado de septiembre, día en que se conmemora al amor y la amistad.

Hay quienes destinan este día para estar con su pareja, hacer planes románticos o compartir con amigos en alguna fiesta o reunión. Además, es muy conocido el juego de ‘amigo secreto’ en el que se le debe entregar un regalo a la persona que le salió al azar.

No obstante, hay varios colombianos que se han unido a la celebración de San Valentín, y aprovechan para demostrar su amor el 14 de febrero.

Finalmente, en Bolivia esta festividad se lleva a cabo el 21 de septiembre con el nombre del Día del Amor y la Amistad. Mientras que en Brasil, el 12 de junio, los enamorados se dan cita en el ‘Día de los Novios’.