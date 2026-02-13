Pacto regional busca reducir sinestralidad vial en los corredores de Bogotá-Cundinamarca

Con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en los corredores Bogotá-Cundinamarca, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) lideró la firma del Pacto por la Seguridad Vial Regional, que reúne a entidades, autoridades y actores estratégicos con el propósito de trabajar de manera conjunta para proteger la vida de quienes se movilizan por las vías de la región.

“Como Agencia Regional de Movilidad, tenemos una tarea muy importante y es ser entidad articuladora en materia de tránsito regional, sabemos que la siniestralidad vial es una problemática de salud pública y cada organismo la enfrenta según su jurisdicción. Esto no podía seguir pasando, hay temas que no debemos tratar de forma aislada, aquí nos unimos todos para tener un alcance mayor y llevar la prevención a otro nivel”, afirmó Susana Morales, directora (e) de la Agencia Regional de Movilidad.

Se crea nueva estrategia regional

Con la firma de este pacto, se crea la Liga de la Seguridad Vial Regional, una estrategia que está orientará a promover comportamientos seguros por parte de todos los actores viales con el fin de evitar más accidentes en las carreteras de esta región.

En ese sentido, habrá personajes heroicos ficticios, creadores por cada entidad para estar presentes en diferentes situaciones, tales como: planes éxodo y retiro, eventos especiales, campañas pedagógicas, entre otros.

Más de 1.700 accidentes viales durante 2025 en la región

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, durante 2025 los corredores de acceso a la capital del país registraron más de 1.700 accidentes viales, 117 de ellos reportaron muertes. “Este panorama evidenció la urgencia de fortalecer la articulación entre quienes tienen incidencia directa y de avanzar hacia una respuesta conjunta", dice la ARM.

Con la firma del Pacto por la Seguridad Vial Regional, las entidades que integran la Liga asumieron compromisos orientados a: