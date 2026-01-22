Accidentes viales aumentaron en 2025, pero muertes en las vías bajaron casi un 14% en el municipio

Las motocicletas siguen siendo el principal actor involucrado en los accidentes de tránsito registrados durante 2025 en el municipio.

Un balance agridulce dejó el informe de seguridad vial municipal correspondiente al año 2025. Aunque se registró un aumento en el número total de incidentes de tránsito, las cifras reflejan una reducción del 13,9% en las muertes por siniestros viales, lo que representa un avance parcial en la protección de la vida en las vías.

El análisis evidencia patrones críticos de comportamiento y ubicación. De acuerdo con el reporte, las motocicletas estuvieron involucradas en más del 91% de los accidentes, consolidándose como el actor vial con mayor riesgo. En cuanto a los puntos más afectados, la comuna 6 y la zona rural aparecen como los sectores con mayor concentración de hechos.

Entre las causas más frecuentes de los siniestros se destacan los choques entre vehículos y los atropellos a peatones, situaciones que, según las autoridades, están asociadas en gran parte al irrespeto por las normas de tránsito y a conductas imprudentes en la vía.

El informe plantea la necesidad de fortalecer la cultura vial, así como de avanzar en la implementación de controles tecnológicos y acciones preventivas, con el fin de reducir la accidentalidad y proteger la integridad de los ciudadanos.

Finalmente, los datos buscan servir como insumo para la toma de decisiones gubernamentales y generar mayor conciencia ciudadana frente a la responsabilidad compartida en la seguridad vial.