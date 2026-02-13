El sector empresarial de Tunja se prepara para la firma del «Pacto por las Oportunidades», una alianza estratégica orientada a fortalecer el emprendimiento, la competitividad y la generación de empleo en la ciudad. El evento se realizará el próximo 19 de febrero y reunirá a instituciones públicas, academia y empresarios en torno a una agenda de desarrollo económico.

«Pacto por las Oportunidades» busca fortalecer el emprendimiento en Tunja Ampliar «Pacto por las Oportunidades» busca fortalecer el emprendimiento en Tunja Cerrar

La directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tunja, Ahiliz Rojas, explicó que la iniciativa busca integrar a los comerciantes locales en procesos de crecimiento empresarial y apertura de mercados. «...Tenemos cuatro líneas especiales en las cuales, al suscribir el Pacto por las Oportunidades, los empresarios tendrán la posibilidad de abrir nuevos mercados en Colombia e internacionalmente...», afirmó.

Entre los componentes del pacto se encuentran programas de capacitación empresarial, generación de empleo de calidad y estrategias de desarrollo sostenible. Según la funcionaria, la articulación institucional permitirá fortalecer las capacidades productivas del territorio y mejorar las condiciones para la inversión y la innovación.

«...El objetivo es que nuestros comerciantes de la ciudad de Tunja y del departamento puedan estar inmersos en este desarrollo que queremos atraerle a la ciudad...», señaló Rojas, quien también anunció la realización de un panel empresarial con representantes del sector salud, la academia y la industria.