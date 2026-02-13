«Pacto por las Oportunidades» busca fortalecer el emprendimiento en Tunja
La Alcaldía de Tunja, en articulación con el sector empresarial y académico, suscribirá el próximo 19 de febrero el «Pacto por las Oportunidades», una estrategia orientada a impulsar la competitividad, la capacitación empresarial, la generación de empleo y la apertura de nuevos mercados para comerciantes del municipio y del departamento.
La directora de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Tunja, Ahiliz Rojas, explicó que la iniciativa busca integrar a los comerciantes locales en procesos de crecimiento empresarial y apertura de mercados. «...Tenemos cuatro líneas especiales en las cuales, al suscribir el Pacto por las Oportunidades, los empresarios tendrán la posibilidad de abrir nuevos mercados en Colombia e internacionalmente...», afirmó.
Entre los componentes del pacto se encuentran programas de capacitación empresarial, generación de empleo de calidad y estrategias de desarrollo sostenible. Según la funcionaria, la articulación institucional permitirá fortalecer las capacidades productivas del territorio y mejorar las condiciones para la inversión y la innovación.
«...El objetivo es que nuestros comerciantes de la ciudad de Tunja y del departamento puedan estar inmersos en este desarrollo que queremos atraerle a la ciudad...», señaló Rojas, quien también anunció la realización de un panel empresarial con representantes del sector salud, la academia y la industria.